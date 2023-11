Scholen dicht, bouwvakkers thuis: luchtvervuiling in Delhi overschrijdt honderd keer de WHO-limiet

De scholen zijn dicht, zelfs de bouwvakkers zijn thuisgebleven, want de lucht in Delhi in India is niet te harden. De smog overschrijdt momenteel honderd keer de limiet van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Elk jaar rond deze tijd piekt de luchtvervuiling in Delhi doordat de boeren om de stad heen hun land in brand zetten om de grond weer vruchtbaar te maken voor de wintergewassen. In de deelstaat Punjab waren er zondag meer dan duizend boerderijbranden op één dag. De giftige rookwolken komen grotendeels boven Delhi terecht, meegevoerd door een noordwestelijke wind. En door de relatief lage temperatuur blijven ze er ook nog hangen.

Daarnaast helpt de eindeloze stroom auto's ook niet mee in de 33 miljoen inwoners tellende megastad. Tel daar de grote hoeveelheid fabrieken bij op en er ontstaat een giftige cocktail, die de lucht extreem ongezond maakt.

Elk jaar overlijden er maar liefst 1,6 miljoen Indiërs als gevolg van luchtvervuiling. Dat is 18 procent van alle sterfgevallen. De gemiddelde Indiër zou 5,3 jaar langer leven als de luchtkwaliteit aan de WHO-norm zou voldoen. Voor de inwoners van Delhi gaat het zelfs om bijna 12 extra levensjaren.

Maar veel steden in India zijn vies. Veertien van de twintig meest vervuilde steden ter wereld bevinden zich in het land. Delhi is niet eens de smerigste stad ter wereld. Die twijfelachtige eer gaat naar Lahore in Pakistan. Daarna kennen Hotan in China en Bhiwadi in India de meeste luchtvervuiling. Delhi staat op plek vier.