Afellay steunt ontslagen El Ghazi: ‘Ik vind het gek, wat heeft die jongen nou verkeerd gezegd?’

Ibrahim Afellay zit al jaren aan tafel bij het NOS-programma Studio Voetbal, maar is zelden te betrappen op een interessante analyse of mening. De oud-profvoetballer houdt zich doorgaans op de vlakte, maar nam het gisteravond op voor aanvaller Anwar El Ghazi (28), die door de Duitse voetbalclub Mainz 05 ontslagen is naar aanleiding van posts op sociale media over de oorlog in Gaza.

"Ik vind het wel gek, ja", zegt Afellay in de uitzending. "El Ghazi heeft zich allereerst positief uitgesproken over dat wat hem betreft iedereen gelijk is. Hij is tegen antisemitisme, islamofobie en onderdrukking. Hij heeft zich daarover uitgesproken en ook aangegeven hoe hij die eerdere uitspraak bedoelt. Andere mensen interpreteren dat op een andere manier."

Charlotte Waaijers, correspondent Duitsland van de NOS, legt in een videocall met Studio Voetbal uit, waarom het in Duitsland gevoeliger ligt dan in Nederland. "Dat heeft natuurlijk alles te maken met de Tweede Wereldoorlog. Het schuldgevoel en het verantwoordelijkheidsgevoel wat daar uit voort is gekomen is er nog altijd. Duitsland voelt zich enorm verantwoordelijk voor de bescherming van joden in Duitsland, maar ook in Israël", aldus Waaijers.

"Wat heeft deze jongen nou verkeerd gezegd?",roept Afellay. "Hij heeft toch ook gezegd hoe hij de leus 'From the river to the sea, Palestine will be free' geïnterpreteerd heeft. Als je ziet hoe dat bij Noussair Mazraoui is opgelost bij Bayern München. Hij heeft zich ook daarover uitgesproken. Dat hij tegen alle vormen van haat is", besluit Afellay.

