Playboy-model dronk 24/7 wodka: “Mijn urine was zo zuur dat mijn huid werd weggevreten”

Jessica Landon was een succesvol Playboy-model. Ze was jarenlang op de hipste Hollywoodfeestjes aanwezig. Tot een zware alcoholverslaving roet in het eten gooide.

Het nu 41-jarige model was twintig jaar geleden een bekend gezicht in Hollywoodkringen, maar al gauw raakte ze verslaafd aan drank. "Toen ik 26 was, dronk ik bijna 24 uur per dag wodka. Ik had ’s nachts een waterfles gevuld met wodka op mijn nachtkastje staan voor het geval ik midden in de nacht last kreeg van ontwenningsverschijnselen. Ik braakte ook geregeld bloed. Het was een hel.”

Na negen afkickpogingen lukte het haar om acht maanden nuchter te blijven. Maar toen kreeg ze een hevige terugval. "Ik was door de wodka zo zwak en broos dat ik van de trap viel en op mijn hoofd terechtkwam. Als gevolg daarvan kreeg ik een hevige hersenbloeding. Op dat moment wist ik dat ik zo niet verder kon leven, anders zou ik doodgaan.”

Na een zware operatie belandde ze opnieuw in een afkickkliniek. En opnieuw ging het mis. Ze dronk zoveel wodka dat haar urine zuur werd. "Mijn urine vrat de huid rond mijn heupen en staartbeen op. Tot overmaat van ramp raakte ik daardoor besmet met de stafylokok-bacterie.”

Ze had twee bloedtransfusies nodig en lag zestien dagen op de intensive care. Haar organen vielen uit en ze woog nog 38 kilo. En dat was eindelijk de wake-upcall die ze nodig had. "Het duurde lang om fysiek te herstellen, maar voor mij was dat eigenlijk een zegen. De herinnering aan de pijn die ik heb gehad, bleef daardoor vers in mijn geheugen. Ik wilde niet meer terug naar dat moment.”

Inmiddels is ze alweer jaren nuchter en helpt ze als herstelcoach andere verslaafden.