Dickpic Overmars boos over onderzoek naar zijn wangedrag

In het door Bezemer & Schubad uitgevoerde externe onderzoek naar het grensoverschrijdende gedrag van Marc Overmars bij Ajax zijn volgens diens woordvoerder Frank Neervoort kapitale fouten gemaakt. „Het feit dat Marc Overmars op geen enkele wijze in het onderzoek is gekend, is zeer onzorgvuldig”, zegt Neervoort in De Telegraaf. „Het minste dat je mag verwachten, is hoor- en wederhoor.”

Overmars heeft zijn wangedrag eerder toegegeven, maar wil toch nogmaals zijn visie geven. Maar nu blijkt dat hij door een internationaal tribunaal tot een lange schorsing is veroordeeld is hij boos.

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) concludeert dat Overmars, momenteel werkzaam als technisch directeur bij de Belgische kampioen Royal Antwerp, als directeur voetbalzaken bij Ajax het reglement Seksuele Intimidatie heeft overtreden.