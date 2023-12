Advocaten Taghi stoppen verdediging

De drie nieuwe advocaten van Ridouan Taghi leggen de verdediging van hun cliënt na bijna zes maanden alweer neer, meldt het AD. Ze hebben het gevoel dat ze bij de Amsterdamse rechtbank tegen een muur van onwil oplopen. "Taghi is nooit meer een adequate verdediging gegund."

Het is de tweede keer dat Taghi zonder advocaten komt te zitten. Het trio Michael Ruperti, Arthur van der Biezen en Sjoerd van Berge Henegouwen nam in juni de rol over van advocaat Inez Weski. Zij moest eerder de verdediging van Taghi neerleggen nadat zij was aangehouden op verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie en het doorgeven van berichten.

Daarmee stapten de advocaten op een trein die zich al dicht bij het eindstation bevond. De eis tegen Taghi en de medeverdachten was al uitgesproken en Inez Weski had haar repliek en dupliek - waarin ze mocht reageren op de beschuldigingen van het Openbaar Ministerie - achter de rug.