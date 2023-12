BOA’s zijn vernederingen en beledigingen zat

Boa's, ofwel buitengewone opsporingsambtenaren, zijn het zat om als 'nietsnut' en 'speelgoedpolitie' te worden bestempeld. Vakbond BOA ACP denkt na over een nieuwe naam en wil het handhaversvak hervormen, schrijft het AD.

Het stigma van 'afgekeurde politieagent' steekt de vakbonden. In Nederland werken ongeveer 23.000 boa's, onder meer als handhavers voor gemeenten, voor boswachters en in het openbaar vervoer. De opleiding tot boa is volgens erkend boa-trainer Anton Bos 'minstens zo zwaar' als die van een politieagent. "Als je bij een gemeente wilt werken, heb je een basisopleiding en allerlei aanvullende opleidingen nodig. Dan ben je weer een aantal jaar verder", aldus Bos.

Boa's zijn niet populair onder de bevolking, maar na recente uitzendingen van Vandaag Inside is hun imago zo mogelijk nog slechter geworden. In het tv-programma veegden vaste gast Johan Derksen en sidekick Özcan Akyol de vloer aan met de handhavers.