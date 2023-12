Het water komt hoger en hoger: loopt Deventer onder?

Het water in de grote rivieren bereikt komende dagen de hoogste stand in dertien jaar. De regen, de wind en een flinke berg smeltwater uit Duitsland laten veel uiterwaarden en kades onderlopen.

Zo is er bij Archem al een nooddijk geplaatst, vanwege het hoge water in de Vecht. Ook in Limburg zijn er extra schotten gezet om het water van de Roer tegen te houden. In het Waddengebied zijn kades ondergelopen en de gemalen bij Almelo draaien op volle toeren om het water weg te krijgen.

In Deventer worden zandzakken gelegd, omdat de IJssel nog slechts enkele centimeters onder de kade staat. Als die overspoelt, kan de oude binnenstad vol water lopen. Het hoogste punt is ook nog lang niet bereikt. Dat wordt pas rond 30 december verwacht. Ook de stadsgracht in Zwolle stroomt bijna over.

De beelden:

Via mijn broer krijg ik zonet een geweldig foto van de gesloten #maaslandkering Dit soort geweldige kunstwerken maakte we in het verleden om #Nederland te beschermen. #hoogwater pic.twitter.com/6nizTXy8SO — Wouter de Heij (@deheij) December 21, 2023