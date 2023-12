De hele vaccinatiediscussie is een beetje overgewaaid sinds het einde van de coronapandemie. Maar nog altijd zijn er een heleboel Nederlanders die bang zijn dat er iets ergs gebeurt als ze zich laten inenten tegen een ziekte.

Nederlanders zijn niet zo sceptisch als bijvoorbeeld Polen of Oostenrijkers maar ook in ons land heeft ruim een op de vijf weinig vertrouwen in de veiligheid van vaccins, blijkt uit onderzoek van Statista.