SCP: van een op vijf Nederlanders mag het overheidssysteem omver

Een op de drie Nederlanders vindt hardere actie tegen de overheid gerechtvaardigd als ze keer op keer niet luistert. En een op de vijf is van mening dat de overheid zo slecht functioneert dat het hele systeem het beste "omvergeworpen" kan worden. Hoewel dat in beide gevallen niet per se met geweld gepaard hoeft te gaan, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een onderzoek naar de stemming in Nederland dat vrijdag verschijnt.

Volgens het SCP is er steeds meer steun voor hardere actie tegen de overheid onder de bevolking die weinig vertrouwen heeft in de politiek. Maar het blijft onduidelijk wat mensen concreet verstaan onder 'hard aanpakken' en het 'omverwerpen van het (overheids)systeem', aldus het wetenschappelijk instituut. Daarvoor is meer onderzoek nodig.

Haast iedereen keurt in ieder geval gewelddadige demonstraties af, waarbij bijvoorbeeld met vuurwerk wordt gegooid of auto's worden vernield. 6 procent van de Nederlanders vindt wel dat er desnoods geweld gebruikt mag worden.

Volgens het SCP komt de steun voor een hardere aanpak vooral voort uit "onvrede over het functioneren van de politiek, de opeenstapeling van maatschappelijke en sociale problemen in Nederland en het aanhoudende gevoel dat de politiek niet naar mensen luistert".

Toch zeggen maar weinig mensen bereid te zijn zelf in actie te komen. 72 procent zegt dat die kans klein is, waar 12 procent de kans voor zichzelf groot acht.

Twee derde van de Nederlandse bevolking steunt vreedzame protesten en demonstraties. Dat aantal is volgens het SCP de laatste jaren stabiel gebleven. Momenteel doet 6 procent van de Nederlanders mee aan protesten.