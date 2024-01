Deze zeven tech-aandelen drijven de markt omhoog

De aandelenindexen in de rijke landen schieten omhoog, vooral in de VS. Maar ook de AEX en de Midkap in Nederland doen het goed.

Sinds de index in oktober 2022 zijn laatste dieptepunt bereikte, zijn zeven aandelen - Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla - gezamenlijk met bijna 117 procent gestegen, wat de prestaties van de andere 493 bedrijven in de S&P 500 ver overtroffen. Samen zijn deze aandelen bekend geworden als de 'Magnificent Seven'.

Bron: New York Times

In de laatste maanden van 2022 sleepten de Magnificent Seven de beurzen omlaag, nu drijven ze de koersen en het vertrouwen op. En sommige van de Magnificent Seven hebben het beter gedaan dan anderen. Nvidia, de chipmaker, steeg met maar 417 procent, terwijl Amazon slechts 38 procent won. Microsoft is met ongeveer 79 procent gestegen sinds het dieptepunt van de S&P, maar omdat het het grootste aandeel in de index is, weegt de beweging nog steeds op tegen de winst van 198 procent van Meta in dezelfde periode.