Doomsday blijft nabij: klok op 90 seconden voor 12

Al sinds 1947 bestaat de Doomsday Clock, die ons vertelt in hoeverre ons einde nadert. Vorig jaar kwam hij voor het eerst op 90 seconden voor middernacht te staan. En daar blijft hij voorlopig.

De doemsdagklok symboliseert de mate waarin de mensheid met zijn voortbestaan wordt bedreigd door bijvoorbeeld kernwapens, de klimaatcrisis, oorlogen of AI. De bepalers van het tijdstip, het Bulletin of the Atomic Scientists, zei vorig jaar dat we “nog nooit zo dicht bij een wereldwijde catastrofe” waren. De klok ging toen naar anderhalve minuut voor twaalf, nadat hij drie jaar lang op honderd seconden voor twaalf stond.

Het is overigens geen goed nieuws dat de klok niet verder opgeschoven is. “Vergis je niet: de klok op 90 seconden voor middernacht zetten is geen indicatie dat de wereld stabiel is. Integendeel”, aldus baas van het bulletin, Rachel Bronson. “Regeringen en samenlevingen over de hele wereld moeten dringend actie ondernemen. En het bulletin blijft hoopvol – en geïnspireerd – omdat de jongere generaties het voortouw nemen.”

“Onheilspellende trends blijven de wereld wijzen in de richting van een wereldwijde catastrofe. De oorlog in Oekraïne en de wijdverspreide en groeiende afhankelijkheid van kernwapens vergroten het risico op nucleaire escalatie”, aldus Bronson. “China, Rusland en de Verenigde Staten geven allemaal enorme bedragen uit om hun kernwapenarsenaal uit te breiden of te moderniseren, waardoor het altijd aanwezige gevaar van een kernoorlog door vergissing of misrekening nog groter wordt.”

De klimaatcrisis is bepaald ook nog niet opgelost. “In 2023 beleefde de aarde het warmste jaar ooit en miljoenen mensen over de hele wereld werden getroffen door enorme overstromingen, bosbranden en andere klimaatgerelateerde rampen.” Toch is er hoop. “De wereld kan veiliger worden gemaakt. De klok kan weg van middernacht.”

Ooit ging het beter met de wereld volgens de organisatie achter de Doomsday Clock. Nadat het IJzeren Gordijn viel in 1991 werd de klok op zeventien minuten voor twaalf gezet.