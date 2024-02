Hoe je seksspeeltjes hygiënisch houdt (of maakt)

Het schoonmaken en hygiënisch houden van seksspeeltjes is essentieel om infecties te voorkomen en de levensduur van de speeltjes te verlengen. Je gebruikt ze per definitie in een warme en vochtige omgeving, waar alles wat leeft goed gedijt.

Hier zijn enkele stappen die je kunt volgen om je seksspeeltjes schoon te maken:

Oppervlaktereiniging: Bijna elk type seksspeeltje kan worden gereinigd door het oppervlak te wassen met vloeibare zeep en water, en het vervolgens aan de lucht te laten drogen[1]. Als het speeltje groeven of spleten heeft die vuil kunnen vasthouden, gebruik dan een zachte tandenborstel om eventueel vuil te verwijderen[1]. Desinfecteren: In sommige situaties, zoals wanneer het speeltje wordt gedeeld door mensen die niet vloeistofgebonden zijn, of wanneer het speeltje in contact is gekomen met geslachtsdelen tijdens een actieve infectie, is het raadzaam om het speeltje te desinfecteren[1]. Je kunt 100% siliconen, roestvrij staal en borosilicaat glazen speeltjes desinfecteren door ze eerst oppervlakkig te reinigen en ze vervolgens drie minuten onder te dompelen in een pot met kokend water[1]. Een andere methode is om een bleekoplossing te gebruiken na het oppervlakkig reinigen. Maak een bleekoplossing met de verhouding van vijf eetlepels huishoudbleek per gallon water. Spuit het speeltje met de bleekoplossing en laat het 10 minuten zitten, of dompel het speeltje 10 minuten onder in de bleekoplossing[1]. Opslag: Nadat je je speeltjes hebt schoongemaakt, is het belangrijk om ze op de juiste manier op te bergen zodat ze schoon blijven tot het volgende gebruik. Veel seksspeeltjes worden geleverd met een stoffen zakje, koffer of doos waarin ze kunnen worden opgeborgen wanneer ze niet worden gebruikt, maar elke afsluitbare zak of koffer is prima voor een niet-poreus speeltje[1]. Bewaar de speeltjes op een koele, donkere, droge plaats, zoals een plank of lade. Houd speeltjes uit direct zonlicht of op plaatsen waar ze nat kunnen worden, zoals de badkamer[1].

Het is ook belangrijk om te weten dat er speciale reinigingsmiddelen voor seksspeeltjes op de markt zijn, zoals toy cleaners, die speciaal zijn samengesteld om seksspeeltjes goed schoon te maken en de levensduur van je speeltje te verlengen[2]. Deze reinigingsmiddelen zijn dermatologisch zacht voor de huid en gericht op het verwijderen van bacteriën, schimmels en andere virussen en infecties[2].

Onthoud dat het schoonmaken van je seksspeeltjes na elk gebruik essentieel is om infecties te voorkomen, aangezien bacteriën zich zeer snel kunnen verspreiden en de huid rond je intieme delen zeer gevoelig is[3].