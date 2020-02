10 verrassende redenen waarom we meer water moeten drinken

We weten allemaal dat we genoeg moeten drinken om onze vochtbalans op peil te houden. Met water verwijderen we de afvalstoffen uit ons lichaam, regelen we onze lichaamstemperatuur en transporteren we essentiële voedingsstoffen door ons lichaam. Andere redenen waarom we meer water zouden moeten drinken:

1. Om af te vallen

2. Om een mooie huid te krijgen/behouden

3. Het geeft je extra energie

4. Om je kater tegen te gaan

5. Om je productiviteit en concentratie te verhogen

6. Om wakker te worden (in plaats van koffie) en vermoeidheid te voorkomen

7. Voor een goede spijsvertering

8. Het helpt bij (maar voorkomt ook) pijnlijke spieren

9. Om ziektes en verkoudheden te bestrijden

10. Om je hersenen een boost te geven

