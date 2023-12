5 eetgewoonten die niet zo gezond zijn als je denkt

Je doet je best om gezond te leven, maar makkelijk is dat niet. De gezondheidsadviezen vliegen alle kanten op. Je moet minder suiker eten, maar light-producten zijn slecht. Je krijgt te weinig eiwitten binnen, of toch niet? Zuivel, is dat des duivels of juist noodzakelijk? We zetten vijf eetgewoonten op een rij, die niet zo gezond zijn als je misschien dacht.

Groentesapjes

Het lijkt de eenvoudigste manier om gezonde voedingsstoffen binnen te krijgen: shakes, het liefst grauwig groen of in een ander vies kleurtje. Behalve dat de meeste sapjes zijn aangelengd met suikerrijke appelsap (om het nog een beetje te laten smaken) maak je veel vezels kapot door de spinazie, bessen of bieten te blenden of persen. Juist die vezels zijn heel belangrijk. Ze zorgen bovendien voor een verzadigd gevoel. Wat er overblijft in de groente- of fruitsapjes is vaak niet veel meer dan suiker en een beetje vitamines. Extra eiwitten

De aanbieders van proteïne-shakes, eiwitpoeders en -repen proberen je wijs te maken dat je te weinig eiwitten binnen krijgt en ja, je moet er een beetje opletten, maar als je een paar boterhammen met kaas eet, wat melk, kipfilet en eieren dan is dat ruim voldoende. Bovendien zijn al die speciale eiwitrijke producten vaak behoorlijk bewerkt met zoet- en smaakstoffen. Sojamelk

Lactose is na gluten de nieuwe hippe stof om allergisch voor te zijn. Wat voor gluten geldt, geldt ook voor lactose: slechts een paar procent van de bevolking is er echt allergisch voor. Ben je niet lactose-intolerant, stap dan vooral niet over op soja-, amandel- of kokosmelk. Koemelk is veel gezonder. Er zitten nuttige eiwitten, elektrolyten en gezonde vetzuren in die niet in de andere soorten melk zitten. Die bestaan vaak vooral uit water aangelengd met olie en suiker. Geen light-producten

Het is een van de hardnekkigste voedingsmythes: zoetstoffen zouden ongezond zijn. Er zijn zelfs onderzoeken die zouden aantonen dat light-producten alleen maar tot meer obesitas leiden. Maar hoe kan iets dat nul calorieën bevat er nu voor zorgen dat je aankomt? Dat kan alleen, en dat is waarschijnlijk ook de verklaring, omdat je gaat compenseren: je hebt cola light gedronken dus nu mag je nog wel een hamburger. Zoetstoffen, zoals aspartaam, zijn uitgebreid onderzocht en onschadelijk gebleken (tenzij in hele grote hoeveelheden). Geen koffie

Lange tijd werd gedacht dat koffie slecht voor je is, maar het tegendeel is waarschijnlijk waar. Als je niet meer dan vier koppen per dag drinkt, zou het juist gezond zijn voor onder meer de lever. Grote hoeveelheden cafeïne kunnen uiteindelijk hartklachten veroorzaken, maar dan moet je wel heel veel koffie drinken volgens onderzoekers.