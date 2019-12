Veganistische ouders beschuldigd van moord nadat ze kind lieten verhongeren

Een veganistisch koppel uit Florida gaf hun achttien maanden oude zoon enkel rauwe groenten en fruit. De jongen verhongerde daardoor langzaam en overleed op 27 september. De peuter woog maar 7,7 kilo, terwijl een gewicht van 11 kilo normaal is op die leeftijd. Het stel wordt nu beschuldigd van moord.

Ryan Patrick O’Leary (30) en Sheila O’Leary (35) uit Cape Coral is daarnaast ernstig misbruik en verwaarlozing ten laste gelegd. Het was de moeder die in september alarm sloeg. De avond ervoor ademde het kind al moeilijk, maar toen viel ze in slaap voor ze een arts kon bellen. De dag erna nam ze wel contact op met de hulpdiensten, omdat het kind koud aanvoelde en niet meer ademde. De vader probeerde nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De lijkschouwer stelt dat de jongen uitgedroogd was en een vervette lever, gezwollen handen, benen en voetjes had.

De ouders bekenden dat de peuter al een week geen vast voedsel had gehad. Het stel had nog drie kinderen, die enkel rauwe groente en fruit kregen. Twee van hen waren eveneens extreem ondervoed met een gelige huid, rotte tanden en een heel laag gewicht.