Niet gezellig: zo beperk je het aantal calorieën met kerst nog een beetje

We eten gemiddeld een schrikbarend aantal calorieën met kerst. Schattingen lopen uiteen van 4.000 tot 6.000 calorieën op één dag. Nu is dat voor een paar dagen heus niet zo erg en moet je ook vooral de feestvreugde niet laten vergallen door geneuzel over een calorie meer of minder, maar…voor wie toch een beetje maat wil houden, heeft de Vlaamse diëtiste Sanne Mouha een paar goede tips.

Neem kleine porties

Er is veel van alles, maar dat wil niet zeggen dat je ook veel van alles moet nemen. Alles even proeven is wel leuk. Neem dus kleine porties. “Genieten kan ook zonder de remmen volledig los te gooien,” aldus Mouha in Het Laatste Nieuws. “Vraag of je zelf mag opscheppen en neem kleine porties. Dat staat ook goed: de gastvrouw of -heer voelt zich gevleid als je extra vraagt. Groenten vullen goed en bevatten weinig calorieën. Daar kan je een volle lepel van nemen.”

Sla geen maaltijden over

We weten allemaal wat er gebeurt als je maaltijden overslaat: dan eet je pardoes alle kerstkransjes op die op tafel staan. Mouha is het daarmee eens. “Niet alleen omdat het geen goede indruk maakt als je uitgehongerd op de toastjes met paté vliegt, maar vooral omdat je dan de neiging hebt om die opgespaarde calorieën te compenseren met een extra schep kroketten. Dan is al die moeite voor niets geweest.”

Praat veel

Wie praat kan niet eten dus een goed gesprek aanknopen tijdens de maaltijd is een goed idee, aldus de diëtiste. “Wat nog helpt tegen overeten is veel praten. Daardoor eet je trager, waardoor je maag tijd heeft om aan je hersenen te signaleren dat je genoeg hebt. Wie snel eet, krijgt dat signaal te laat. Voorzie je rijkelijk van water. Dat helpt bij de vertering. Heb je toch (veel) te veel gegeten? Met een wandeling raak je snel van dat vervelende gevoel af.”

Kies voor magere alternatieven

De diëtiste zet verder nog een aantal typische kerstgerechten en drankjes op een rij, die je kunnen helpen een magere keus te maken.