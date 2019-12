Zeldzame ziekte: kinderen die zichzelf dreigen dood te eten

De koelkast in het huis van Hector Fernandez is op een stevig slot. De deur naar de keuken is ook vergrendeld. Dat geldt ook voor de kasten met levensmiddelen en het medicijnkastje. Overal waar iets is wat maar enigszins eetbaar is, wordt ‘s nachts bewaakt en de sleutels liggen onder het kussen van vader Hector, beschrijft de BBC over een Cubaans gezin

Hector is niet paranoïde over dieven. Zijn zoon heeft een ongeneeslijke genetische aandoening, het Prader-Willi-syndroom .

Patiënten met het syndroom – genoemd naar de twee onderzoekers die het in 1956 ontdekten – lijden aan een niet aflatende, onverzadigbare honger.

Hector zegt dat zonder toezicht zijn 18-jarige zoon, Christian, zichzelf dood zal eten. Hij kan geen weerstand bieden aan de opdracht van zijn lichaam te eten.

“Hondenvoer uit het bakje van de hond eten, door de vuuilnisbak zoeken en een hele tube tandpasta in zijn mond legen. Voor hem is het allemaal eten …”

Christian onderbreekt hem om te zeggen dat hij honger heeft. Hector geeft hem een ​​ plakje ananas, voorgesneden om ervoor te zorgen dat hij niet meer dan zijn vereiste suikerinname voor de ochtend krijgt. Christian is een vriendelijke puber, alleen als hij meent dat er eten is dat hem wordt onthouden kan hij in razernij onsteken en ook gevaarlijk worden.

Prader-Willi, afkomstig fout met Chromosome 15, heeft een verwoestend effect op patiënten en hun families.

Als je meer van de aandoening wilt weten: de patiëntenvereniging heeft een heldere, informatieve site