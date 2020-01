Is deze Scandinavische slaapmethode het beste voor je nachtrust?

Het gesnif van een verdwaalde verkoudheid, gewoel door een vervelende droom of gewoon gesnurk, er zijn tal van manieren waarop je partner je uit je slaap houdt. In Scandinavië hebben ze daar een simpele doch effectieve oplossing voor bedacht: neem twee dekens in plaats van een.

Hoe knus ook, slapen in één bed verstoort voor sommigen de nachtrust behoorlijk. Het is reden waarom mensen bijvoorbeeld een extra breed bed nemen of zelfs apart gaan slapen. “Een bedpartner die snurkt, hoest of tandenknarst kan je wekken,” legt slaapexpert Annelies Smolders uit. “Evengoed zijn er koppels die discussies hebben omdat de ene steeds aan de haal gaat met het deken. Of de partner wil indommelen onder een warm deken, terwijl jij het liever wat frisser hebt. Of de één slaapt graag met het raam open, terwijl man- of vrouwlief het dan te koud heeft.”

Apart slapen gaat velen te ver, want dat is niet erg romantisch. “Het gebruik van twee aparte dekens kan dan een goede tussenoplossing zijn,” aldus Smolders. In Scandinavië zijn ze al fan, want ook daar weten ze: een slaaptekort is een stuk slechter voor je relatie dan ieder een eigen dekentje.