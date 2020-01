Theedrinkers leven langer

Behoor je tot het kamp der koffiedrinkers of bij de theeleuten? In het laatste geval scoor je punten: uit nieuw onderzoek blijkt dat theedrinkers langer én gezonder leven.

Meer dan 100.000 Chinezen deden mee aan de studie van de Chinese Academy of Medical Sciences. Ze werden zeven jaar lang gevolgd. Wie dagelijks thee drinkt, zou gemiddeld 15 maanden langer leven dan degenen die nooit een kopje thee nemen. Daarnaast liepen ze 20 procent minder kans op een beroerte en hadden ze 15 procent minder kans om voortijdig te overlijden. Een tweede studie onder zo’n 15.000 mensen kwam met nog opvallender resultaten: de theedrinkers liepen maar liefst 29 procent minder risico om te overlijden.

Vooral groene thee bleek heel gezond. “Bij groene thee kan je sneller profiteren van de gunstige effecten. Heel concreet: 3 kopjes per dag leveren al een positief effect. Bij zwarte thee gaat het om 5 koppen per dag,” aldus de Vlaamse voedingsexpert Loes Neven. Opvallend: de positieve effecten gelden alleen voor thee van de theeplant dus niet voor kruidenthee of muntthee.