De ziekte van Peyronie: de penisaandoening die een op de 10 mannen treft

De aandoening heeft altijd bestaan, maar nu steeds meer mannen er over durven te praten blijkt dat heel veel mannen het in hebben, de een erger dan de ander. De ziekte van Peyronie, genoemd naar de arts die het verschijnsel in de 19e eeuw als eerste beschreef.

HET eerste teken van problemen voor Stephen Jones was een vreemde inkeping in zijn penis. Niet overal werd zijn erectie even dik, beschrijft hij in de Guardian. “Het was alsof de huid niet rekte omdat iets hem tegenhield”, herinnert de man (49) zich. Al snel begon hij pijn in de nacht te ervaren. Toen kreeg penis in opgewonden staat een bocht. “Ik dacht: ‘Dat klopt niet – waar gaat dat over?'”

De oorzaak is vermoedelijk een blessure aan de penis in jongere jaren. Die blessure geeft littekenweefsel en na jaren is dat zo veel littekenweefsel geworden dat de erectie op die plaats niet lukt. Meestal openbaart de aandoening zich na je 40ste. Die theorie van het littekenweefsel staat nog niet vast. Aanleg kan ook een rol spelen.

De gevolgen zijn ingrijpend. Bij veel patiënten krijgt de penis in erectie een bocht. Bij Stephen Jones van 60 graden, maar soms ook van negentig graden. Bij seks doet dat pijn en vaak gaat het ook gewoon niet meer.Er bestaan geen medicijnen tegen de ziekte van Peyronie. Er is een operatie mogelijk, maar die loopt ook niet altijd goed af. Een operatie wordt alleen gedaan als vrijen niet meer lukt.