Volgens Aaf Brandt Corstius is hasjolie een geweldig slaapmiddel

Aaf Brandt Corstius – de columniste van het gezond verstand van De Volkskrant sliep slecht. De overgang, denkt ze zelf. had alles geprobeerd om te kunnen slapen, maar CBD-olie was het eerste wat echt hielp.

Eerst probeerde ze een joint. Dat hielp, maar het leek haar raar voor haar kinderen als hun moeder iedere avond stiekem op het balon stond te blowen. Dus probeerde je CBD-olie zonder het hallucinerende THC.

Het is volgens haar een wondermiddel. “Ik kocht eerst een flesje CBD-olie van het merk Cibdol (ook sponsor van het gevecht tussen Badr Hari en Rico Verhoeven, zag ik later) en bestelde later een grotere fles CBD-olie van het merk Jacob Hooij, gewoon op bol.com. Allebei met rond de 5 procent CBD, stond erop.

En ik was verkocht. Het werkte. Er waren nu zelfs nachten waarin ik er niet eens uit ging om even te plassen, en dat was in mijn gehele 44-jarige leven nog niet voorgekomen.”

De wetenschapper zijn het er nog niet helemaal over eens. Maar nuchtere Aaf is verkocht