Onderzoekers Harvard: vet- of koolhydraatarm eten kan risico op overlijden vergroten

Ieder dieetboek of goeroe denkt te weten wat het geheim is van gezond afvallen. De een predikt een koolhydraatarm dieet, de ander pleit juist voor weinig vetten. Ze hebben allemaal ongelijk. Nieuw onderzoek van de universiteit van Harvard wijst uit dat het beperken van koolhydraten of vetten je leven zelfs kan verkorten.

Het ligt er namelijk maar net aan wat voor koolhydraten en vetten je tot je neemt. Na analyse van data van ruim 37.000 volwassen Amerikanen concluderen de onderzoekers dat mensen die bewust koolhydraat- of vetarm aten even oud werden als zij die dat niet deden. Er zit echter een addertje onder het gras: wie zijn inname van koolhydraten of vetten beperkte, maar ongezonde keuzes maakte, had 7 procent meer risico op voortijdig overlijden.

Dus eet je heel weinig koolhydraten, maar vooral in de vorm van koekjes en wit brood, dan sterf je eerder. Eet je heel weinig vet, maar vooral de verzadigde variant uit vlees en kaas dan geldt hetzelfde. Het bevestigt wat voedingswetenschappers al lang weten: je moet gewoon gezond eten en niet te veel. We weten allemaal best hoe dat moet.