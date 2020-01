Tijd voor een schoonheidsslaapje: een goede nachtrust herstelt het collageen in je huid

Slapen om mooier wakker te worden, het klinkt als een fabeltje, maar dat is het niet. Het schoonheidsslaapje bestaat echt, aldus wetenschappers.

Collageen geeft onze huid stevigheid en elasticiteit. Het eiwit is opgebouwd uit fibrillen, een soort vezels. Onderzoekers hebben nu ontdekt dat er dikke en dunne fibrillen bestaan. De dikke fibrillen zijn 200 nanometer en veranderen niet gedurende je leven. De dunne fibrillen zijn slechts 50 nanometer en zijn wel kwetsbaar voor invloeden van buitenaf. Ze kunnen worden afgebroken of scheuren.

De wetenschappers bestudeerden een groep muizen door ze om de vier uur onder een microscoop te leggen. Wat bleek: het dunnere collageen herstelde zich als de dieren sliepen. Zo werkt het dunnere collageen als een beschermingslaag voor het dikkere collageen, maar dan moet er wel voldoende slaap zijn om het dunne collageen te repareren.

“Zie het als een bakstenen muur. Die staat in feite permanent in je huis”, vertelt hoofdonderzoeker Karl Kadler. “De verf op de muren moet daarentegen om de zoveel tijd vervangen worden.” Zijn studie verscheen in vakblad Nature Cell Biology.