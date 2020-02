Op deze wereldkaart kun je live de verspreiding van het coronavirus zien

Over de ernst van de verspreiding van het coronavirus doen veel geruchten de ronde. Amerika maakt het vermoedelijk erger dan het is, China zelf heeft waarschijnlijk geprobeerd de ziekte in de begindagen geheim te houden. Dus wat is waar?

De gerenommeerde Johns Hopkins University volgt de verspreiding van het virus op de voet. Op onderstaande wereldkaart is het aantal bevestigde gevallen te zien, het totaal aantal dode en genezen mensen. Iedere rode stip representeert een uitbraak. De omvang van de stip komt overeen met de relatieve omvang van de ziekte op die locatie. Klik je op de stippen dan krijg je meer informatie. Als je uitzoomt zie je de uitbraken overal ter wereld.

Klik op de afbeelding voor de live ontwikkeling van de uitbraak van het coronavirus (bron: John Hopkins University).