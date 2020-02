EU voert strijd tegen kanker op

De Europese Unie voert de strijd tegen kanker op. Jaarlijks overlijden 1,3 miljoen mensen in de EU aan kanker en worden 3,5 miljoen nieuwe patiënten geregistreerd. Volgens de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, die op 13-jarige leeftijd haar twee jaar jongere zusje aan kanker verloor, kan er individueel, op nationaal en op Europees niveau veel meer worden gedaan.

De Duitse zei dat bij de lancering in het Europees Parlement van een Europabrede consultatieronde met artsen, patiënten, wetenschappers, politieke leiders en organisaties die de bouwstenen moeten aanleveren voor een nieuw Europees actieplan tegen kanker. Het oude dateert van dertig jaar geleden. Het is dinsdag Wereld Kanker Dag.

"Iedereen heeft een vriend, collega of een familielid die hier doorheen is gegaan. Iedereen heeft hetzelfde gevoel van verdriet en hulpeloosheid", aldus Von der Leyen. "We hebben niet alle antwoorden maar samen kunnen we bepalen waar we op moeten focussen en hoe we een grotere impact kunnen bereiken."

Voorlichting

Het draait volgens haar om vier hoofdzaken: preventie, onderzoek, vroege diagnose en vaccinaties, en gelijke toegang tot medische zorg in de EU. "De wetenschap stelt dat 40 procent van de kankergevallen kan worden voorkomen. Toch gaat gemiddeld slechts 3 procent van de begrotingen voor volksgezondheid naar preventie." Zo hebben zeven lidstaten geen landelijk programma voor het opsporen van darmkanker.

Ook voorlichting over een gezonde levensstijl, meer investeringen in moderne technologieën om kanker op te sporen en te bestrijden, betere uitwisseling van wetenschappelijke data en 100 procent vaccinatie in de EU tegen baarmoederhalskanker staan op haar verlanglijst.