Is het erg om de hele dag door light frisdrank te drinken?

Voor de liefhebbers van Crystal Clear, cola light en andere calorieloze frisdrankjes een belangrijke vraag: kan het kwaad om het de hele dag door te drinken? Het simpele antwoord is: nee, eigenlijk niet.

Toch kun je er beter niet te veel van nemen, maar dat is niet omdat zoetstoffen op zichzelf slecht zijn. “Door de zoetstoffen in lightfrisdrank raak je gewend aan zoete smaken en ga je die ook opzoeken in andere producten. Ze zijn ook rijk aan zuren, die je tandglazuur aantasten, en vaak ook ­aan cafeïne. Bovendien hebben ze geen ­meerwaarde. Voor een overdosis aspartaam hoef je niet te vrezen: dan moet je al meer dan 3 liter drinken,” legt diëtiste Sabine Volkaerts uit aan Het Laatste Nieuws.

De voedingsrichtlijn adviseert daarom om niet meer dan een halve liter light dranken per dag te drinken. Krijg je geen problemen met je gebit en lukt het je om een gezond eetpatroon vol te houden dan zou je dus in principe anderhalve liter cola light per dag kunnen drinken, mocht je dat willen.