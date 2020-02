Apart slapen kan de redding van je relatie zijn

Niemand wil graag dat anderen weten dat ze niet slapen als lepeltje, lepeltje. Veel mensen beginnen de scheiding met het slapen in twee bedden, dan heb je in ieder geval enige privacy en je hoeft nog niet toe te geven dat je liever alleen slaapt.

Maar in verschillende kamers slapen hoeft helemaal geen slecht teken te zijn. Psychologe, slaapexperte Annelies Smolders tegen De Morgen: “Koppels moeten samen slapen, dat hoort nu eenmaal zo. Mensen zijn bang dat hun seksleven eronder zal lijden als ze in aparte bedden de nacht doorbrengen. Als je aan de buitenwereld toegeeft dat je in een andere kamer dan je partner ligt, lijkt het alsof je niet meer intiem bent. Maar als je slecht slaapt, ben je meestal toch te moe en te geïrriteerd om te vrijen, dan komt het er zeker niet van. Soms lopen de irritaties over een slechte nachtrust zo hoog op dat samen slapen net een averechts effect heeft. Het is beter om allebei uitgerust te zijn, want alleen dan krijg je zin in seks. Niemand geeft het graag toe, maar veel koppels moeten seks inplannen in de agenda. Of ze nu samen slapen of niet. Echt spontaan vrijen gebeurt enkel tijdens de eerste achttien maanden van een relatie. Dat is ook logisch, en helemaal niet erg. We hebben het allemaal druk en zijn ’s avonds moe.”

Jill Lankler, een klinisch psycholoog en levenscoach in New York zegt tegen USA Today: “Als je elkaar wakker houdt leidt dat vaak op den duur tot wrijvingen en van het een kan het ander komen. Het is niet alleen maar bevordelijk voor de relatie om koste wat kost in één ben en in één kamer te slapen.”

“Het seksleven van een echtpaar zal niet worden geruïneerd door meer uit elkaar te slapen”