Wat te doen als je verstijfd bent van angst. 5 tips

Sommigen hebben geen idee wat dat is, angst. Maar veel van ons kennen het, de verlammende angst voor iets dat er wel of niet echt is. Wat te doen volgens de Huffington Post:

1. Bedenk dat dit voorbij zal gaan. Geen enkele emotie is blijvend en ook dit zal je hoe dan ook achter je laten als je geduld hebt.

2. Het gaat allemaal om het perspectief van waaruit je dingen beziet en ervaart. Probeer dat te veranderen, dan verdwijnt de angst misschien zonder dat er aan de oorzaak daarvan iets veranderde.

3. Zet de volgende stap. Als je verlamd bent door angst klinkt dat onmogelijk: je zou wel 1000 dingen moeten doen. En dus doe je niks. Toch begint iedere lange reis met de eerste meter. Dus: doe iets.

4. Probeer iets tastbaars te hebben dat je angst weerspreekt. Als je denkt dat niemand van je houdt, pak dan dat vaderdaggeschenk dat je kind knutselde, of de brief van je man.

5. Zoek contact. Als je bang bent is contact vaak het laatste wat je wilt. Toch helpt het. Ga iets doen met echte mensen, dat helpt tegen angst.