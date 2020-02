Kun je dementie voorkomen door gezonder te leven?

De kans is een op vijf dat iemand ooit in zijn leven dementie krijgt. Een kwart van de mensen boven de tachtig krijgt te maken met de ziekte. Het is de snelst groeiende doodsoorzaak in Nederland, blijkt uit de cijfers van Alzheimer Nederland.

Nog wat feitjes: een op de drie vrouwen krijgt dementie, maar slechts een op de zeven mannen. Het duurt gemiddeld veertien maanden voor de diagnose wordt gesteld. Door de vergrijzing neemt het aantal dementiepatiënten in Nederland snel toe. Naar schatting hebben in 2040 ruim een half miljoen mensen de ziekte en in 2050 loopt dat aantal op tot 620.000. Ongeveer zeventig procent van hen heeft Alzheimer.

Belangrijke vraag: is de ziekte te voorkomen? Het simpele antwoord is: nee, maar je kunt de kans erop wel verkleinen. “Alle risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals roken, te weinig beweging, suikerziekte, overmatig alcoholgebruik verhogen namelijk ook lichtjes de kans op de ziekte van Alzheimer,” legt arts Sebastiaan Engelborgh uit tegen gezondheidswebsite Goed Gevoel.

“Voorkomen kan je niet, maar een gezonde levensstijl kan er waarschijnlijk wél voor zorgen dat de eerste symptomen zich pas later manifesteren en dat de ziekte minder snel evolueert,” gaat hij verder. “De tweede meestvoorkomende vorm na de ziekte van Alzheimer is vasculaire dementie. Bij die vorm is het verband tussen hart- en vaatziekten en dementie nog veel sterker, en doe je er zeker goed aan om je risicofactoren voor hart- en vaatziekten te controleren vanaf middelbare leeftijd. Eigenlijk zou je het zo kunnen zeggen: alles wat het risico op hart- en vaatziekten doet stijgen, is ook slecht voor je hersenen. Zorgen voor je hart is ook zorgen voor je brein.”

Alzheimer Nederland noemt zeven risicofactoren van dementie, waar je dus zelf iets aan kan doen.