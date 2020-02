Nieuwe gegevens tonen hoe het coronavirus zich verspreidt: nu ook in Brazilië

Nederland ontspringt nog steeds de dans, maar behoort tot een steeds kleinere minderheid in Europa en wereldwijd. In ieder werelddeel zijn nu besmettingen, zij het in Brazilië slechts eentje.

Behalve in Italië (374 gevallen bevestigd) blijft het aantal besmettingen in de rest van Europa onder of rond de 20. In Ierland, Portugal, Nederland, Denemarken, Luxemburg, Noorwegen en grote delen van Oost-Europa is het coronaspook nog niet opgedoken. In het midden-oosten, noorden van Afrika, Canada, de VS en Rusland dan weer wel.

Duitsland maakt zich op voor een epidemie. De Duitse minister Spahn van Volksgezondheid liet al weten dat de route die het virus heeft afgelegd van patiënt naar patiënt niet meer helemaal is te achterhalen. Vandaag werden er vijf nieuwe gevallen bekend in Baden-Württemberg en Noordrijn-Westfalen. Ook is er een met corona besmet koppel dat nog carnaval heeft gevierd in de grensregio.

Toch benadrukt regiobestuurder Stephan Pusch dat er geen reden is voor paniek. “Het is hier geen China. We gaan niet complete regio’s op slot gooien.” Bovendien is in China de ziekte alweer op zijn retour.

