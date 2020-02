Naakt slapen? Zeker jongeren trekken toch liever iets aan ‘s nachts

Is het preutsheid of vinden jongeren het gewoon lekker warm om een pyjama aan te hebben? Hoe het ook zij, ze slapen minder vaak naakt dan ouderen.

Noviodata vroeg in opdracht van beddengoedverkoper Smulderstextiel.nl duizend Nederlanders naar hun slaapgewoonten. Van de mensen tussen 18 en 25 jaar sliep slechts 9 procent in hun blootje. Bij 26- tot 46-jarigen was dat 18 procent en van de 46plussers had 20 procent meestal niets aan in bed.

Het is overigens niet zo dat jongeren massaal in een dikke pyjama slapen. Ruim een derde draagt het liefst enkel ondergoed. Bij ouderen is juist wel de nachtpon of pyjama populair. Van de mannen slaapt 22 procent het liefst naakt, bij de vrouwen is dat 13 procent.

Toch heeft naakt slapen veel voordelen, weten deskundigen. Zo past je lichaam zich sneller aan de koelere nachttemperatuur aan, waardoor je eerder in slaap valt. Het is goed voor je relatie, omdat je sneller seks hebt als je toch al naakt bent. Ook verbrand je meer calorieën, omdat je lichaam kouder is. Tenslotte is het nog zo dat je meer van het knuffelhormoon oxytocine aanmaakt als je naakt tegen je partner aan kruipt en dat is goed voor je bloeddruk en immuunsysteem. Toch maar die pyjama uittrekken dus.