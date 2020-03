Wil je afvallen? Dan zijn dit de momenten waarop je moet eten

Hoeveel je weegt, wordt hoofdzakelijk bepaald door de hoeveelheid eten die je in je mond stopt, wat voor voedsel het betreft en hoeveel je daarbij beweegt. Maar ook belangrijk is wánneer je eet. Het populaire vastendieet houdt daar rekening mee, maar op de verkeerde manier volgens wetenschappers.

De meesten die periodiek vasten slaan het ontbijt over en eten bijvoorbeeld tussen 12 uur ‘s middags en 8 uur ‘s avonds. Onderzoekers hebben nu echter ontdekt dat het voor je vetverbranding beter is om wél stevig te ontbijten, maar na het avondmaal niets meer te nemen.

Je biologische klok reguleert je stofwisseling. In welke mate vet en koolhydraten worden opgeslagen of verbrand hangt af van het moment van de dag. Je bioritme is zo geprogrammeerd dat je vet verbrandt tijdens je slaap. Om dat proces te optimaliseren moet je wél ontbijten maar niet ‘s avonds snacken.

Dat bleek onder meer uit een experiment onder mensen van middelbare leeftijd waarbij de stofwisseling werd gemonitord. De proefpersonen kregen exact hetzelfde te eten en dezelfde lichaamsbeweging, alleen het tijdstip waarop ze aten was verschillend. Wat bleek: de deelnemers verbrandden meer vet als ze ‘s ochtends goed ontbeten en na het avondeten niets meer namen in plaats van andersom. Het moment waarop ze hun maaltijden namen had invloed op de mate waarin het voedsel werd opgeslagen of verbrand.

Wil je afvallen dan kun je dus het beste na je avondmaaltijd niets meer nemen en wél goed ontbijten.