Donald Trump helpt uiteraard volop mee aan de bestrijding van de corona-infectie (waarvan hij eerst zei dat er niet zoveel aan de hand was en dat iedereen weer beter is). Zijn bijdrage is onder meer dat hij zijn gezicht niet meer aanraakt.

‘I haven’t touched my face in weeks’ — Trump



Roll the tape… pic.twitter.com/QtTNsmKOll — NowThis (@nowthisnews) March 4, 2020