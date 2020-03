Van ketchup tot ananas: voedsel dat je beter niet in de koelkast bewaart

De een zweert bij eieren in de koelkast en bananen op de fruitschaal, de ander doet het juist andersom. Maar wat is het beste? Nieuw onderzoek biedt uitsluitsel over deze prangende kwestie.

Eieren leg je inderdaad het best in de koelkast. Bananen en verse ananas kun je dan weer beter in een fruitschaal bewaren, maar de meeste andere groente- en fruitsoorten, denk aan appels, kiwi’s, paprika’s, kun je langer goed houden door ze in de koelkast te stoppen. De onderzoekers raden wel aan om ze voor gebruik weer op kamertemperatuur te laten komen. Dat is beter voor de smaak.

Aardappels en uien moet je, zoals je vermoedelijk wel weet, op een koele donkere plaats bewaren, behalve lente-ui. Die moet in de koelkast. Veel sauzen, zoals ketchup, mayonaise, mosterd, chutney en sojasaus blijven prima goed buiten de koelkast, ook al staat op het etiket anders vermeld. Brood en andere deegproducten doe je ook liever niet in de koelkast. Het blijft veel verser in een afgesloten trommel op kamertemperatuur.