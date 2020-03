60 nieuwe patiënten, in totaal 188 bekende besmettingen

Sinds gisteren zijn 60 nieuwe patiënten bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gemeld. Hiermee komt het totaal aantal positief geteste patiënten op 188 waarvan 1 patiënt is overleden. De meeste nieuwe patiënten werden in Noord-Brabant gemeld: 26.

Het onderzoek naar de verspreiding van het virus in Noord-Brabant is ondertussen gestart. Begin volgende week verwacht het RIVM hier meer over te kunnen zeggen. Tot die tijd geldt voor Noord-Brabant het advies: ben je verkouden, hoest je of heb je koorts: blijf dan thuis en beperk de sociale contacten.

Van de 188 patiënten zijn er 112 in het buitenland geweest. Het merendeel (103) van deze patiënten is in (Noord-) Italië geweest. Hiernaast zijn 47 mensen besmet geraakt via een gediagnosticeerde patiënt. Van 29 mensen wordt nog onderzocht hoe zij besmet geraakt zijn.

Het grootste deel van de patiënten verblijft in thuisisolatie. Er zijn 24 patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Ook voor alle nieuwe patiënten starten de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en contactonderzoek.