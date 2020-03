Tweede persoon ooit die is genezen van HIV maakt identiteit bekend

In de geschiedenis van de mensheid zijn nog maar twee mensen ooit genezen van HIV. De tweede, de zogenoemde London Patient, werd vorig jaar genezen verklaard, maar pas nu maakt hij bekend wie hij is.

Het gaat om de veertigjarige Adam Castillejo. In een interview met de New York Times vertelt Adam dat hij al sinds 2003 weet dat hij seropositief is. In 2012 werd er acute leukemie bij hem geconstateerd, waardoor hij een stamceltransplantatie moest ondergaan. De artsen kozen voor een donor die een bepaald soort gemuteerde stamcellen had, waardoor de nieuwe witte bloedcellen hiv-resistent waren. Achttien maanden na de laatste chemotherapie werd Castillejo HIV-vrij verklaard.

Op dat moment besloot de man anoniem te blijven. “Ik keek tv en dacht: ze hebben het over mij,” vertelt hij aan de krant. “Het was erg raar, een vreemd idee.” Nu heeft Castillejo besloten zijn identiteit bekend te maken, omdat hij hoop wil geven aan andere patiënten. “Ik zit in een unieke positie, een unieke en nederige positie,” zegt hij. “Ik wil een ambassadeur zijn van hoop.”

De eerste patiënt die genas van HIV is Timothy Brown, ook wel bekend als de Berlin Patient. Hij onderging eveneens een stamceltransplantatie, nadat er kanker bij hem was geconstateerd. “Er is nu een tweede genezing. Dat betekent dat de eerste geen anomalie of toeval was,” aldus professor Ravindra Gupta van Cambridge University.