Coronavirus kan op plastic en staal tot drie dagen blijven leven

Het coronavirus kan op bepaalde oppervlakken, zoals plastic en roestvrij staal tot wel drie dagen in leven blijven, blijkt uit een nieuwe studie van Princeton University. Daarover schrijft The Independent.

Ook in de lucht kan het virus enkele uren in leven blijven. Het onderzoek toont niet aan dat iemand op deze manier besmet is geraakt, benadrukken de onderzoekers, alleen dat het theoretisch mogelijk is.

“We zeggen absoluut niet dat het virus via de lucht overdraagbaar is,” aldus dr. Neeltje van Doremalen van het National Institute of Allergy and Infectious Diseases tegen persbureau AP.

De onderzoekers sprayden samples van het virus rond om zo het hoesten en niezen van een besmet persoon te imiteren. Het virus leefde nog tot drie uur nadien in de lucht, tot 24 uur op karton en twee tot drie dagen op plastic en roestvrij staal.