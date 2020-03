The City That Never Sleeps valt helemaal stil

Op Broadway was het gisteren stil: geen shows meer voorlopig. Kantoren waren halfgevuld en roken naar ontsmettingsmiddel. Straten lijken op zondagochtend en in het openbaar vervoer kan bijna iedereen zitten. Zelfs New York valt stil te krijgen.

Gisterenmiddag verbood gouverneur van New York, Andrew Cuomo, bijeenkomsten van meer dan 500 mensen. Vanaf vanmiddag wordt dat 250. Een medewerker van de gouverneur zei dat bedrijven die niet voldoen, een boete of sluiting kunnen krijgen.

Bij een biologische supermarkt in Brooklyn laat een bord klanten weten dat ze bij elke aankoop een gratis masker krijgen. De grill van Ibrahim Emam was voor het eerst in jaren schoon, want ook op de drukste hoek van Fifth Avenue, tegenover Central Park wil niemand een hot dog.

Trump denkt dat de vijand van buiten komt. New Yorkers mijden vooral elkaar.

De gouverneur maakt het niet mooier dan het is: ‘Ik vermoed dat het een aantal maanden zal duren’.