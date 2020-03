Onderzoekster Sylvia Merler vergelijkt eens in de paar dagen het verloop van de uitbraak van Covid 19 in diverse landen met het verloop in Italie. In andere landen begon de uitbraak later, en dat verwerkt ze in de tabel. De omvang van de verschillende landen maakt ze vergelijkbaar dat het aantal besmettingen te nemen per 10.000 inwoners.

Nederland zit nog precies in het spoor van Italie….