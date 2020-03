Meer dan helft IC-patiënten is jonger dan 50, maar de ouderen gaan eerder dood

Dat je beneden de 50 niet veel te vrezen hebt van corona is simpelweg onwaar. Meer dan de helft van de patiënten die nu in kritieke toestand op de Nederlandse intensive cares ligt, is jonger dan vijftig jaar oud. Daar zit ook een jongen van 16 bij.

“Wat vooral in het nieuws is gekomen, is dat ouderen sneller doodgaan. Op de hele bevolking is dat zo’n 2,5 procent, terwijl van de ouderen zo’n 15 procent overlijdt. Maar meer dan de helft van die patiënten is onder de 50 jaar. Er zitten ook jongeren bij,” vertelt voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) Diederik Gommers aan het AD.

De meeste jonge patiënten komen uit Noord-Brabant, zegt Gommers. “Dat heeft alles te maken met carnaval en het feestvieren in kleine ruimtes. Daar hebben besmettingen plaatsgevonden.”

Jonge mensen hebben vaak één tot vijf dagen milde klachten, en worden dan beter. Maar soms worden ze snel heel veel slechter en krijgen ze ernstige ademhalingsproblemen.

Ouderen blijven de kwetsbaarste groep. Dat nu de helft van de patiënten op de IC uit mensen onder de 50 jaar bestaat, kan komen doordat het aantal mensen in die leeftijdsgroep in Nederland veel groter is. “Je kunt pas achteraf zeggen hoe dodelijk zo’n griepvirus is, door het aantal overledenen af te zetten tegen de bevolking.”