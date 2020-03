Arts in Breda: “Veel jongeren moeten kunstmatig worden beademd op de buik”

Het Amphia-ziekenhuis in Breda heeft relatief veel jonge patiënten. Zij kunnen vaak niet meer zelfstandig ademen en moeten op een hele vervelende manier kunstmatig worden beademd. “Hier hebben we altijd over gelezen, maar sinds 1918 hebben we zoiets niet meegemaakt.”

Dat zegt arts en microbioloog Jan Kluytmans, die in het Bredase ziekenhuis werk, tegen RTL Nieuws. “Het zijn jonge voorheen gezonde mensen die toch op die intensive care belanden. Die hebben moeite met ademhaling en moeten op een heel bijzondere manier worden beademd. Kunstmatig beademd, op de buik, heel bewerkelijk.”

Dat is voor het verplegend personeel erg zwaar. “De verpleging moet zich in van die grote pakken hullen dus dat is heel zwaar, fysiek werk en emotioneel belastend omdat die mensen zo ziek zijn en vaak wat jonger. Dat komt hard binnen bij medewerkers.”

Tot besluit zegt Kluytmans: “Dit is een serieuze situatie en we zijn afhankelijk van iedereen in de maatschappij om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Hier hebben we altijd over gelezen, maar sinds 1918 hebben we zoiets niet meegemaakt.”