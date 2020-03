Artsen: Mensen kunnen mogelijk verminderde longfunctie overhouden aan coronavirus

Mensen die zijn hersteld van een coronabesmetting kunnen daar een verminderde longcapaciteit aan overhouden. Sommigen krijgen al ademhalingsproblemen als ze stevig wandelen. Dat zeggen artsen in Hongkong na eerste onderzoek.

Het is nog veel te vroeg om te weten of er onherstelbare schade aan de longen kan ontstaan na een besmetting met het coronavirus. Ook geldt dit hooguit voor een kleine minderheid, maar toch zien de artsen in Hong Kong aanzienlijke longschade.

Van de twaalf onderzochte mensen, die na een ziekenhuisopname zijn hersteld van Covid-19 waren er twee of drie met een verminderde longcapaciteit. “Ze beginnen te hijgen als ze iets sneller wandelen,” zegt Owen Tsang Tak-yin, medisch directeur van het Infectious Disease Centre in Hongkong in de South China Morning Post. “Sommige patiënten hebben 20 tot 30 procent minder longfunctie, nadat ze volledig zijn hersteld,” vervolgt hij. “Ook is er op scans van de longen van negen patiënten te zien dat er orgaanschade is.”

Tsang zegt wel dat mensen zelf hun longcapaciteit kunnen verbeteren door cardiotraining, zoals hardlopen of zwemmen. Bovendien kan het goed zijn dat de longen op de langere termijn weer herstellen.