Bijna nergens zijn de beperkingen opgelegd aan burgers zo stringent als in Italië. Dat heeft vooralsnog tot geen enkele verbetering geleid. Er zijn vandaag 4.207 patiënten bijgekomen, er zijn in 24 uur ook 475 mensen gestorven.

Het totale aantal patiënten is nu 35.713. Het aantal doden is 2.978. Met die cijfers is er ook geen land dat meer patiënten per miljoen inwoners heeft: 515. Ter vergelijking: Nederland heeft 120 patiënten per miljoen inwoners, China 56 patiënten per miljoen.