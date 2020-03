Brabantse ziekenhuizen slaan alarm: “Wij zijn vier muren met daarbinnen alleen maar besmette patiënten”

In Brabantse ziekenhuizen is de toestroom van patiënten die zijn besmet met het coronavirus zo groot dat er geen zorg meer kan worden verleend aan andere spoedeisende patiënten. “Wij zijn in een crisissituatie, zien een enorme toestroom van patiënten en hebben het ziekenhuis moeten ombouwen naar een plaats waar alleen nog maar coronapatiënten worden opgevangen”, zegt Caroline Heijckmann, medisch coördinator van het Bernhoven-ziekenhuis in Uden tegen de NOS.

Ook het Amphia Ziekenhuis in Breda slaat alarm: “De Brabantse ziekenhuizen kunnen de stroom patiënten die we op korte termijn verwachten niet alleen aan. We moeten nu als land in actie komen”, zegt hoofd infectiepreventie Jan Kluytmans tegen de omroep. “Wij hebben problemen om patiënten uitgeplaatst te krijgen”, aldus Kluytmans. “De rest van Nederland begrijpt nog niet goed de urgentie daarvan.”

“Op de bewezen-besmette afdeling gaat 25 procent niet levend van de afdeling af.”

Hoe nijpend de situatie is, blijkt verder uit een opgenomen Skype-gesprek dat traumachirurg Bastiaan Thomeer van het Bernhoven-ziekenhuis drie dagen geleden had met collega’s van andere ziekenhuizen. In het gesprek, dat in handen is van de NOS, zegt de chirurg dat zijn ziekenhuis binnen één week is veranderd in slechts twee afdelingen: een voor patiënten met een corona-verdenking en een voor de bewezen besmette patiënten. Voor andere patiënten is geen ruimte meer. “Op de bewezen-besmette afdeling gaat 25 procent niet levend van de afdeling af. De afgelopen dagen is het aantal patiënten dat zich bij ons meldt, zo hard toegenomen dat we in drie dagen tijd alle klinische zorg voor alle vakgroepen hebben gestopt. We kunnen niks meer leveren. Wij zijn vier muren met daarbinnen alleen maar besmette patiënten”, zegt hij in het gesprek.