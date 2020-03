Van Rijn wil alles op alles zetten voor bescherming zorgpersoneel

De kersverse minister Martin van Rijn (Medische Zorg) wil alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat mensen in de zorg voldoende worden beschermd, en dat zij de apparatuur hebben die nodig is om hun werk te doen. Daarnaast moet alles in het werk worden gesteld om de capaciteit van de intensivecareafdelingen op te schroeven, en moet elke Nederlander ervan doordrongen raken hoe belangrijk het is om voldoende afstand tot anderen te houden.

Van Rijn werd eerder op de dag beëdigd en gaf maandagmiddag een korte verklaring op het ministerie. Hij zei dat veel Nederlanders de adviezen van de overheid al ter harte nemen, maar ging ook in op de beelden van afgelopen weekeinde van drukke parken, stranden en winkels.

"Dat kan echt niet meer", aldus Van Rijn. "Bescherm uzelf, bescherm uw naasten, bescherm kwetsbare mensen, en bescherm de mensen in de zorg." Hij riep Nederlanders op "sociale contacten tot een minimum te beperken".