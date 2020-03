In Spanje stijgt de dodentol sneller dan in Italië

Net nu er de eerste signalen zijn dat het in Italie iets beter gaat, of iets minder slecht, loopt het dodental in Spanje steeds verder en sneller op. In Spanje zijn er gisteren 462 nieuwe doden gemeld, waardoor de tol van het coronavirus daar op 2.182 komt te staan. Dat is het derde hoogste cijfer ter wereld, na Italie en China.

De snelheid waarmee er Spanjaarden bezwijken, blijkt echter hoger dan in Italië te zijn. Daar waren er tien dagen na de allereerste dode 52 sterfgevallen. In Spanje 133. En gerekend vanaf het moment dat de teller op tien kwam te staan, nam de sterfte in Italië iedere dag gemiddeld toe met 35%, terwijl dat in Spanje 49% bedraagt, rekent HLN voor.

Spanje heeft aarzelender gereageerd dan Italie en langer gewacht met drastische maatregelen. De komende dagen zullen uitwijzen hoe erg dat was