Je immuunsysteem op oorlogssterkte tegen corona? De feiten en fabels op een rij

Hoe ziek je wordt van het coronavirus is moeilijk te voorspellen. Je kunt niet veel anders doen dan het ondergaan, maar omdat we graag een beetje controle hebben, zijn we geneigd om allerlei rare tips bloedserieus te nemen.

Zo gingen eerder berichten rond dat cocaïne zou helpen om het virus te verslaan. Ook zou het nuttig zijn om je lichaam met alcohol of bodylotion in te smeren. Dat gaat natuurlijk heel ver, maar ook water drinken of knoflook eten heeft nauwelijks effect.

Het enige wat kan helpen is gezond leven: genoeg groente en fruit eten, voldoende slapen en bewegen, niet roken en weinig alcohol drinken.

Water drinken

Wat niet werkt is dus heel veel warm water drinken. Het virus zou dan naar de maag worden gespoeld en daar worden vernietigd door het maagzuur. Dat is onzin, zegt hoogleraar immunologie en celbiologie Huub Savelkoul van de Wageningen Universiteit in de Volkskrant. “Je kunt er vast een paar in de mond laten verdrinken maar tegen die tijd zit er al een veelvoud in je neus en in je longen. En daar kan het water helemaal niet bij.”

Knoflook

Een ander gerucht is dat knoflook zou helpen om de ziekte te verslaan, maar uit een grote overzichtsstudie blijkt dat knoflook niet werkt bij verkoudheid en het ook niet kan voorkomen. Het zal dus ook geen effect hebben op het coronavirus.

Vitamine C-infuus

Nog een populair middel tegen corona is het vitamine C-infuus. Vorig jaar bleek al dat een vitamine-infuus geen effect heeft op patiënten met ademhalingsmoeilijkheden en bloedvergiftiging. Savelkoul adviseert gezonde mensen zelfs om een beetje uit te kijken met heel veel vitamine C. “In je lijf draait alles om balans en wie te veel van een bepaalde vitamine slikt, verstoort de balans die er van nature is.” Meestal plas je te veel vitamine C gewoon uit en is zo’n infuus dus op zijn best weggegooid geld.

Vitamine D

Wat helpt dan wel? Extra vitamine D vindt de wetenschapper geen slecht idee. Normaal gesproken halen we dat uit zonlicht dus aan het eind van de winter hebben veel mensen daar een klein beetje tekort aan. Je kunt dan een supplement nemen of vaker naar buiten gaan. Vitamine D speelt een belangrijke rol in ons immuunsysteem.

Door de neus ademen

Wat verder helpt is door je mond ademen en een bril opzetten, zodat het virus niet via je ogen naar binnen gaat. “Maar voor virusdeeltjes is de mond de makkelijkste route naar de longen, in de neus moeten ze zich langs de trilhaartjes werken en worden ze mogelijk weer uit geniest,” aldus Savelkoul.

Placebo

Tenslotte is het immuunsysteem ook gevoelig voor het placebo-effect. Als je werkelijk gelooft dat bijvoorbeeld gember helpt dan maken je hersenen dopamine aan en dat is goed voor je afweer, maar pas op dat je er niet te veel over strest, want dat werkt juist weer averechts.