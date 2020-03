In Tilburgs ziekenhuis zijn 20 van de 100 coronapatiënten overleden. Dat is heel gemiddeld

Van de coronapatiënten, die zijn opgenomen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, is een vijfde aan de gevolgen van het virus overleden. Dat vertelde arts-microbioloog en viroloog Jean-Luc Murk gisteravond bij Jinek.

Murk gaf in de talkshow een beeld van de eerste 100 patiënten, waarvan er dus 20 zijn gestorven. Hun gemiddelde leeftijd was 72 jaar en twee derde was man. Het sterftecijfer is niet verrassend. Het komt overeen met de cijfers in Italië.

Het is al langer bekend dat mannen zwaarder worden getroffen door het coronavirus. “Eén ding dat opvalt is dat mannen kennelijk vatbaarder zijn voor ernstige infecties dan vrouwen,” zegt ook Murk. “Ik heb wel het idee, al is dat niet mijn vak, dat mannen wat vatbaarder zijn voor luchtwegproblemen dan vrouwen. Misschien omdat ze meer roken, gemiddeld gezien.”