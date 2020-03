Belgische economieminister voorspelt: “Scholen als eerste open, horeca als laatste”

Wanneer de crisis voorbij is, hoe starten we dan weer op? De Belgische economieminister voorspelt dat eerst de scholen weer open gaan en dan het thuiswerken wordt afgebouwd. Als laatste mag de horeca weer open.

In dezelfde volgorde als de maatregelen zijn ingesteld, worden ze ook weer teruggeschroefd. Dus scholen en bedrijven eerst, dan de horeca. Aan grote evenementen hoeven we deze zomer waarschijnlijk niet meer te denken.

“Voor mij – en dan spreek ik vanuit de buik, niet als expert – lijkt het dat de scholen de eerste belangrijke stap moeten zijn, voor we gradueel beginnen op te bouwen”, aldus minister van Werk en Economie Nathalie Muylle (CD&V).

“Ik denk dat de handelszaken heropenen en het afbouwen van het telewerk de volgende stap kunnen zijn. Het lijkt mij ook logisch dat alles wat vrije tijd en ontmoeting is – horeca en evenementen – niet de eerste stap zal zijn.”

Het is dus ook die branche die de zwaarste klappen krijgt in deze crisis. Overheden wereldwijd zullen alles in het werk moeten stellen om sectoren als horeca en toerisme overeind te houden.