Microbioloog: “Als virus op het hart overspringt, kunnen ook jongere patiënten binnen twee dagen overlijden”

Dat de ziekte alleen ouderen treft, is inmiddels achterhaald. Nog steeds vormen 70-plussers de grootste risicogroep, maar op de intensive care in het UZ Leuven bijvoorbeeld is 40 procent van de patiënten jonger dan 60 jaar.

“In ons ziekenhuis is er ook een jonge veertiger gestorven die geen enkele risicofactor had”, vertelt microbioloog Herman Goossens tegen VTM Nieuws. “Hij is eergisteren aangekomen op de spoeddienst in een ziekenhuis in Limburg. Hij moest geïntubeerd worden, want hij was er heel erg aan toe.”

“Hij werd overgebracht naar ons ziekenhuis en binnen de 24 uur was hij dood. Als het virus zich overzet op het hart kunnen ook jongere patiënten binnen één à twee dagen overlijden. Dat is indrukwekkend, maar af en toe zie je het wel gebeuren.”

“Vandaar dus deze boodschap aan de jongeren die aan het luisteren zijn: onderschatting is de beste vriend van dit virus.”